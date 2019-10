Torino, il rinnovo di Nkoulou è più lontano. Cairo se l'è legata al dito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il rinnovo di Nicolas Nkoulou è più lontano. Urbano Cairo si è legato al dito l'ammutinamento di fine agosto - con il camerunense che avrebbe preferito scegliere la Roma - e ora preferisce aspettare per il suo rinnovo. Se ne riparlerà in Primavera, come spiega Tuttosport.