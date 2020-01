Torino, il rinnovo segreto di Bonifazi: fino al 2024, con adeguamento

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I fari del mercato sono puntati su Kevin Bonifazi. Il giovane centrale del Torino, infatti, è ambito da mezza Serie A, in questo momento soprattutto Atalanta e Fiorentina, seguite da Parma e Bologna. Lo scrive Tuttosport, che però fornisce anche un retroscena sulla situazione contrattuale del difensore: Bonifazi avrebbe infatti rinnovato, non di recente ma nel 2019, il proprio contratto, prolungandolo fino al 2024 rispetto al 2022. E con un adeguamento che lo porterebbe a sfiorare il milione di euro come ingaggio annuale. Una firma non ufficializzata dai granata, ma che spiega anche perché la richiesta di Cairo, finora, non sia scesa sotto i 15 milioni di euro.