Torino, il saluto di Kone: "Grazie a tutti, ci rivedremo presto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ormai ex giocatore del Torino Kone, da oggi ufficialmente al Cosenza, ha salutato i tifosi granata con un post su Instagram: "Due anni fa la mia prima esperienza da professionista. Mi avete accolto come un figlio e mi avete fatto crescere come giocatore e come uomo. Ho subito compreso cosa significasse essere del Torino ed indossare questa maglia. Sono state due stagioni pazzesche con tanti trofei vinti!! Ringrazio tutti ogni singola persona del mondo Toro e un grazie speciale va al Presidente Cairo al Direttore Bava e a Mister Coppitelli!! Grazie di cuore a tutti i tifosi! Siete grandi. Ora una nuova avventura mi aspetta!!! Ci rivediamo presto caro Toro”.