Torino, il San Paolo rilancia per il difensore Verissimo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ufficializzato, va avanti il mercato del Torino. Nel mirino un altro innesto in difesa, la prima scelta è sempre Lucas Verissimo. Ma la vicenda non si sblocca nonostante il giocatore ieri abbia ribadito il desiderio di andare al Torino. Il presidente del Santos, Jose Carlos Peres, ha fatto sapere che l’ultima offerta da dieci milioni per lui è accettabile, ma la ritiene valida solo per l’80% del cartellino. L’altro 20% è in mano a due agenti (Marcos Ribeiro e Aparecido Inácio, noto come Cidão, controllano il 10%). ed al calciatore stesso (l’altro 10%) cui tocca trovare una via d’uscita. Lo riporta il Corriere di Torino.