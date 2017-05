© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marco Benassi, capitano del Torino, è incedibile per i granata: ne è certa la Gazzetta di Modena, che in queste ore ha rivelato di un tentativo del Sassuolo per il centrocampista, in particolare nell'ambito della richiesta del Torino per Falcinelli, giocatore che sta facendo molto bene al Crotone ma rimane di proprietà neroverde.