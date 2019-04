Torino, il tempo dei sogni: che nessuno interrompa la magia

© foto di www.imagephotoagency.it

Comunque vada, sarà un successo. Nella notte della magia, contrassegnata dal luccicante successo contro il Milan che dona lustro ulteriore alla rincorsa europea del Torino, sono i discorsi legati al futuro a tenere banco in casa granata tormentando solo in parte la soddisfazione per quanto costruito dalla meravigliosa classifica del club piemontese. In primo luogo quelli più immediati, rivolti al campo e ad un prossimo turno di campionato che consegnerà al Derby della Mole il responso sulle reali ambizioni continentali della truppa di Urbano Cairo. Novanta minuti ad altissima tensione, soddisfacenti perché per una volta, l’obiettivo grosso se lo giocherà il Torino e sarà legato alla possibilità di iscrivere il nome di una delle piazze più blasonate d’Italia ad una competizione europea nella stagione che verrà. L’asserragliamento di squadre alle spalle dell’Inter suggerisce di fatto stravolgimenti all’ordine di ogni weekend, ma la soddisfazione di esserci e di far parte della lotta è già appagante per chi, come il Toro, proprio nelle guerre sportive trova da sempre il suo habitat naturale per definizione. Per tutto il resto dei discorsi ci sarà tempo e modo a fine stagione. Per gli addii eccellenti degli architetti del sogno, per le conferme scontate e meritate come nel caso di Mazzarri e per un mercato che Cairo deve disegnare di un profilo consono a quello delle ambizioni della sua creatura. Comunque vada, Torino granata ha imparato di nuovo a sognare.