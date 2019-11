Torino, il trascinatore Belotti è pronto a sfidare Lukaku

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sette gol in campionato, sei negli sfortunati preliminari di Europa League. Nel Torino che ha balbettato in questo avvio di stagione, uno dei pochi volti pienamente soddisfatti è quello del Gallo Belotti. L’attaccante granata è pronto a ripartire da dove aveva interrotto questa prima porzione del campionato, in una sfida tra bomber che lo vede fronteggiare Romelu Lukaku e che minaccia di essere particolarmente entusiasmante. I numeri dell’attaccante belga raccontano di un impatto straordinario con la serie A, al punto da essere identificato come il bomber le cui realizzazioni hanno portato in dote più punti al suo club di appartenenza, ben undici. Di contro la leadership assoluta del Gallo nel suo spogliatoio, l’identità che ha assunto con i colori che rappresenta è la responsabilità di trascinare i granata fuori dalle sabbie mobili per tornare a sperare in una stagione esaltante. Sabato sera i fari saranno puntati principalmente sui due numeri 9, nell’attesa di capire quale dei due riuscirà nell’impresa di diventare protagonista.