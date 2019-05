Torino, il trend Mazzarri non si smentisce: ora serve l'impresa

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un derby di fuoco: questo è quello che attende il Torino, chiamato per una volta a non dover rovinare al festa alla controparte, ma con stimoli da ricercare esclusivamente nella volontà di centrare il proprio grande, immenso, obiettivo. La stracittadina di venerdì sera apre un turno di campionato potenzialmente decisivo per la lotta alla conquista di un posto nelle competizioni europee, ed offre ai granata la possibilità di sognare ad occhi aperti. Veicolo del traguardo sarà la concretezza di Walter Mazzarri, poco attento allo spettacolo ma maledettamente cinico nel raccogliere con le proprie squadre molto più di quanto gli sia stato richiesto. Un trend che lo ha accompagnato praticamente in tutti i passaggi della sua carriera, con l’attuale parentesi granata che non funge certamente da eccezione. La lucida follia della Champions League, o la fantastica consolazione dell’Europa minore, potrebbero rappresentare il perfetto corollario di una stagione da incorniciare. Cairo si frega le mani…