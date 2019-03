Analizzando il valore in rialzo di alcune stelle del nostro campionato, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea come la difesa del Torino ormai faccia perno su un giocatore affidabile come Nkoulou. Sorride Mazzarri, in questo senso, ma anche il presidente Cairo. Scovato per appena 3,5 milioni, ora sono nell'aria stime quintuplicate per lui. Come si può immaginare sono movimenti oltre frontiera. In assoluto è Koulibaly il big del ruolo, ma il granata sta bruciando molte tappe.