Torino, il Var penalizza ma Giampaolo è in confusione

In un momento nel quale anche il massimo dirigente arbitrale fa mea culpa rispetto all’utilizzo e alle interpretazioni date ai casi da Var, anche il Torino aggiunge le sue rimostranze alla lista degli altri club di serie A che si sentono danneggiati. L’arbitraggio di Chiffi contro la Lazio ha penalizzato i ragazzi di Giampaolo con un rigore negato a Verdi ed uno concesso agli avversari: episodi che hanno acuito lo stato di psicodramma nel quale i granata sono piombati di nuovo. Ancora una volta una folle rimonta subita quando la vittoria sembrava conquistata, ed ancora una volta un pugno di mosche nelle mani al termine di una prestazione confortante contro un avversario di livello. Una somma di elementi che da come risultanza un desolante ultimo posto in classifica con un solo punto conquistato, e dichiarazioni preoccupanti di Giampaolo che sembra avere perso di vista la lucidità per continuare a costruire. Scoramento momentaneo o resa anticipata? In casa granata è già quasi l’ora della resa dei conti.