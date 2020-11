Torino, il vice di Giampaolo Conti: "Domani ci sarò ancora io. Testa alla Samp, non al derby"

vedi letture

Il vice-allenatore del Torino, Francesco Conti, spiega come sta Marco Giampaolo: “Le condizioni del mister sono buone, non è con noi ma mentalmente ci è vicino. A stretto giro tornerà, nessun problema, ma domani ci sarò ancora io”. Ai microfoni di Torino Channel, Conti ha presentato la sfida di domani contro la Sampdoria.

Contro la Sampdoria sarà uno spartiacque?

“Domani è importante come tutte le partite. Vogliamo ottenere il massimo risultato attraverso una prestazione che dia continuità alle ultime. Il risultato sarà figlio della prestazione”.

3-5-2 o 4-3-1-2, potete cambiare pelle anche a gara in corso.

“La squadra può gestire entrambi i sistemi di gioco, il 3-5-2 è un’opzione che ci riserviamo per sfruttare al meglio le caratteristiche in base alle partite. E’ una risorsa”.

Cosa aggiungono Ansaldi e Rodriguez?

“Sono calciatori per i quali parla il curriculum: pur non giocando spesso, sono di assoluta affidabilità e lo hanno dimostrato. Sono punti di forza di questa squadra”.

Izzo può essere rilanciato con la difesa a tre?

“Lo stiamo ritrovando, sta cercando la forma migliore dopo un lungo periodo di inattività. In coppa Italia ha dimostrato che è uscito dall’infortunio e si candida per un posto. Abbiamo bisogno di giocatori come lui”.

Davanti giocheranno Belotti e Zaza?

“L’amicizia è un dono che fortifica il rapporto di campo: hanno già giocato insieme, non vedo problemi, anche se abbiamo attaccanti di valore. In funzione della gara troveremo la coppia migliore”.

Cosa rappresenta per lei e il suo staff la Sampdoria?

“Diffido da chi non ha emozioni, mi fanno paura. L’emozione fa parte del gioco, abbiamo vissuto tre anni con buoni risultati e instaurando rapporti che vanno al di là del calcio. Ci sarà emozione, ma finirà al fischio d’inizio”.

Avete tanti ex doriani: avranno ancora più stimoli?

“Non ci sono vantaggi, i nostri tre calciatori conoscono loro come i blucerchiati conoscono noi. Non ci saranno vantaggi”.

Sabato il derby: le scelte saranno condizionate?

“Nel mirino abbiamo la gara di domani, esclusivamente la Sampdoria”.

Come sta Millico?

“Sta bene, è appena rientrato e lavora seriamente. La batteria di attaccante ha pedine di valore: lui sta sgomitando, se continua così troverà spazio”.