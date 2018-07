Torino, il Watford abbassa le pretese per Pereyra: si continua a trattare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Watford abbassa le pretese per Roberto Pereyra e il Torino proverà a prenderlo nel corso delle prossime settimane. Dai 30 milioni iniziali il club inglese è passato a 22 ma i granata pensano di poter scendere ancora, in modo da regalare una nuova pedina a Walter Mazzarri in vista della prossima stagione.