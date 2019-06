Torino, in attesa del semaforo verde: i nomi più ambiziosi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Torino è lecito sognare. E questa prima fase di mercato ne è la testimonianza concreta e tangibile. Il lavoro del direttore sportivo in pectore Bava, con Urbano Cairo sempre più determinato a tramutare in realtà le sue ambizioni, sta consentendo ai granata di mantenere l’asticella puntata verso l’alto, ed al battage mediatico di avvicinare nomi un tempo assolutamente fuori da ogni contesto al club piemontese. La sensazione è che la deadline di inizio mese prossimo, con il conseguente responso legato alla possibilità di prendere parte alla prossima Europa League a discapito del Milan, possa rappresentare il vero punto di svolta per il mercato in entrata dei granata. Pronti a passare dal monitoraggio di talenti che cercano la loro esplosione, alla ricerca di profili affermati che vadano a rinforzare la causa di Walter Mazzarri. Intanto, il segnale di divieto opposto a chi ambiva a trattare “gli incedibili” è già una testimonianza evidente di un cambio di marcia inequivocabile. In attesa di un semaforo verde che possa far tornare attuali anche le piste più ambiziose, da Pereyra a Verdi, passando per Mario Rui.