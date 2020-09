Torino, in chiusura la cessione di Berenguer all'Athletic Bilbao. Poi l'assalto a Ramirez della Samp

E' in chiusura la cessione di Alex Berenguer dal Torino all'Athletic Bilbao. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, mancano soltanto i dettagli: al Toro 12 milioni di euro, soldi utili per l'assalto granata a Ramirez della Sampdoria (si attende l'arrivo in Italia del suo agente per definire l'operazione). Per l'attacco, invece, l'obbiettivo resta Inglese del Parma.