Torino in crisi: l'ultima volta con tre ko nelle prime tre gare era stata l'anno della retrocessione

Era dal 2003, anno della retrocessione in Serie B, che il Torino non raccoglieva 0 punti nelle prime tre partite disputate in Serie A. Non è mai successo in altre occasioni per i granata, sconfitti anche oggi dal Cagliari per 3-2 tra le mura amiche.