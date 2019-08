© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino vuole chiudere per Simone Verdi. Il punto lo fa Tuttosport: a breve è fissato un nuovo summit tra Urbano Cairo e Aurelio De Laurentiis, i granata sperano di avere al Filadelfia il giocatore già lunedì per la sfida al Wolverhampton (oggi il ritorno europeo contro lo Shaktyor in Bielorussia dopo la rotonda vittoria dell'andata, ndr). Verdi ha già l'accordo col Torino, cinque anni a due milioni a stagione. L'affare può chiudersi per 10 milioni di prestito per due stagioni con obbligo di acquisto nel 2021 per altri 10 con eventuale clausola del 50% sulla futura rivendita nel biennio a favore degli azzurri.