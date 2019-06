Torino, in settimana previsti nuovi contatti per Verdi: le ultime

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riportato da Sky Sport, il Torino sta pensando seriamente a Simone Verdi del Napoli. Dopo i contatti delle scorse settimane, la società granata vuole accelerare. In settimana sono previsti contatti tra l’entourage del giocatore, il Napoli e il Torino per provare a trovare l’intesa. Al giocatore non dispiacerebbe l’idea di tornare in granata. Il Torino sta lavorando su una base di ingaggio superiore a 1,5 milioni di euro.