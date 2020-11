Torino, in sospeso tra psicodramma e segnali confrontanti

Prosegue lo psicodramma, seppure al netto di una delle migliori prestazioni della stagione. Privo di Giampaolo in panchina il Torino annienta l’Inter per un’ora, prima di venire a sua volta dilaniato dalla furia agonistica della squadra di Conte che rifila 4 gol ai granata tramutando in un incubo il sogno che stava prendendo forma. I granata portano a casa considerazioni importanti però in vista del futuro, a partire dal sistema di gioco che ha garantito equilibrio ed esaltato le caratteristiche di alcuni singoli come Singo e Meite. Bene anche la prestazione di Zaza, finalmente sui livelli che ci si sarebbe attesi dalle qualità di cui dispone. Una base sulla quale lavorare, e che senza defezioni e sfortuna potrebbe regalare al Torino delle soddisfazioni.