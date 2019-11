© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kevin Bonifazi potrebbe salutare il Torino nel prossimo mercato di gennaio. Secondo quanto riferito da Tuttosport, senza l'accordo (al momento) sul rinnovo, Cairo sarebbe pronto a considerare anche la cessione in via definitiva del talentoso difensore classe '96. Sulle sue tracce vi sono SPAL, Bologna e Fiorentina. La valutazione? Non bassa: servono offerte tendenti ai 20 milioni di euro.