Ultime sul mercato in uscita dei granata direttamente dal Corriere di Torino. Tra chi può partire - in prestito - per trovare più spazio ci sono Edera, Bremer e Damascan. Sul primo resta forte l'interesse del Parma, mentre per il futuro del difensore brasiliano si attendono anche delucidazioni sugli acciaccati Izzo e Moretti. Il Torino - infine - sonda anche il mercato per Vanja Milinkovic-Savic: l'arrivo alla SPAL di Viviano chiude ogni spazio, il prestito sarà interrotto.