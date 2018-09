Torino in vantaggio: 1-0 sulla SPAL, la sblocca N'Koulou di testa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Torino in vantaggio a inizio ripresa: è Nicolas N'Koulou a sbloccare la gara, portando i granata sull'1-0 contro la SPAL. Con il terreno ancora pieno d'acqua, e gli estensi momentaneamente in dieci per l'infortunio occorso a Schiattarella, il Torino approfitta al meglio delle palle inattive: cross di Soriano da corner, l'ex Marsiglia svetta su Djourou e insacca di testa alle spalle di Gomis. Torino-SPAL 1-0, gol di N'Koulou.