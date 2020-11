Torino in vantaggio contro la Samp grazie al 99° gol in granata di Belotti: 1-0

Il Torino passa in vantaggio contro la Sampdoria al 25' grazie al 99° gol in 200 presenze in granata di capitan Belotti. Singo sfrutta un'ingenuità di Augello sulla destra per sfuggire alla difesa doriana e fornire un grande assist sul secondo palo per il Gallo che non sbaglia davanti ad Audero.