Torino, incontri delle prossime ore ed assalti da respingere

Ore calde in casa Torino. Si predispone un nuovo assalto a Torreira e ci si prepara ad accogliere Murru in granata come alternativa per l’infortunato Rodriguez. Nessun discorso intrapreso in uscita per quanto riguarda il Gallo Belotti nonostante il sondaggio del Tottenham rilanciato dalla Gran Bretagna, e con la volontà di trattenere anche Simone Zaza alla corte di Giampaolo. Le prossime ore avranno piuttosto in programma un aggiornamento con gli agenti di Marchwinski ed un contatto con l’Everton che ha manifestato interesse nei confronti di Bremer. Il desiderio granata sarebbe quello di trattenere il difensore a Torino.