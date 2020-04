Torino, incontro per il rinnovo di Belotti a fine emergenza: decisivo il progetto di Cairo

Andrea Belotti ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e al termine di questa emergenza si siederà a tavolino con il Torino per trattare il rinnovo. Non si parlerà soltanto di soldi, sebbene sulle sue tracce ci siano club più ambiziosi come Napoli, Milan e per ultimo anche Everton (che ha già visto ribattere da Cairo una sua prima proposta). Si discuterà del progetto granata, perché se si resterà in zona retrocessione il Gallo potrebbe anche decidere di cambiare aria.