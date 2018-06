Torino, incontro Petrachi-Baldissoni per definire l'affare Bruno Peres

© foto di Federico Gaetano

Incontro tra il Torino e la Roma per definire gli ultimi dettagli per il ritorno di Bruno Peres in granata. L'intesa è già stata trovata sulla base del prestito a un milione di euro e diritto di riscatto fissato a sette, che diventerà obbligo alla venticinquesima presenza del calciatore. Oggi l'ultimo contatto tra il ds del Toro, Gianluca Petrachi e il dg giallorosso, Mauro Baldissoni. A riportarlo è Sky Sport.