Torino, incrocio beffardo con l’Hellas di Juric

Lo scontro tra Torino e Verona ha un rumore beffardo per l’universo granata. Di fatto gli scaligeri, dall’alto della grande stagione costruita, hanno preso il posto che il Toro aveva fatto proprio la scorsa stagione di grande rivelazione del campionato. Un confronto che assume un valore ancora più importante in relazione alla scelta che Cairo e Vagnati dovranno intraprendere rispetto al prossimo allenatore dei piemontesi. Tra i candidati c’è anche Juric, artefice del miracolo gialloblù e corteggiatissimo da tutti i club della massima serie che vorrebbero associare risultati e bel gioco nel prossimo torneo. Oltre al Torino, il club che ci sta provando con maggiore insistenza è la Fiorentina, ormai giunta al passo d’addio con Iachini nonostante la missione salvezza portata a termine con anticipo. In casa Verona resta la speranza di riuscire a legare Juric al proprio progetto per consolidare quanto di buono costruito nel campionato in corso. Prima di pensare al futuro, ad ogni modo, c’è una partita da giocare con due moduli quasi speculari a confronto. Moreno Longo punterà sulla voglia di rivalsa e sull’orgoglio dei suoi, con la speranza che chi ha il proprio destino ancora in bilico, colga la prima delle poche occasioni rimaste per dimostrarsi “da Toro”.