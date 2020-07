Torino, indizio social per Fares: l'algerino mette like ai giocatori granata

Mohamed Fares è uno dei principali obiettivi di mercato del Torino in vista della prossima stagione con il ds Vagnati già da tempo a lavoro per portarlo al Filadelfia. Il giocatore non nasconde assolutamente di gradire la destinazione e negli scorsi giorni, via social, ha iniziato a seguire i profili di mezzi giocatori granata: Rincon, Aina, Meité, Zaza, Djidji, Iago Falque, Lyanco, Belotti e anche del tecnico Longo. Un segnale sicuramente che fa pensare a una trattativa vicina alla conclusione positiva, come riporta quest'oggi Tuttosport.