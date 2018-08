Torino, inevitabile la cessione di Niang: in corsa Bordeaux e Rennes

© foto di Imago/Image Sport

La cessione di M'Baye Niang per il Torino è inevitabile, secondo quanto riportato da Tuttosport. Mazzarri vuole mantenere gli equilibri nello spogliatoio e il suo addio è scontato. Le uniche strade conducono al ritorno in Francia, con Bordeaux e Rennes in corsa per ottenere il suo cartellino entro il gong del prossimo 31 agosto.