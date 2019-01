Torino-Inter e l'antipasto che non ti aspetti: Marotta apre il caso Perisic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Marotta, che è vecchio stratega di mercato, apre ufficialmente il caso Ivan Perisic. Lo fa nel pre gara di Torino-Inter, a quattro giorni dal triplice fischio del mercato invernale. Un segnale forte, al giocatore e pure alle società pretendenti e richiedenti, Arsenal su tutte. Un caso più profondo di quanto immaginato nelle ultime ore, se pure Marotta ha deciso di uscire allo scoperto. Il croato è rimasto in panchina, perché i mal di pancia sono difficili da digerire e duri da placare per essere schierati in campo dall'inizio in una sfida delicata come quella di oggi. "Abbiamo ascoltato il giocatore, che vuole andare via -è il virgolettato di Marotta a Sky Sport-. Lui ha esposto, in modo corretto, il suo stato d'animo. Cercheremo di accontentarlo, dall'altro dobbiamo capire che dobbiamo preservare il valore patrimoniale del giocatore". Spiazzare tutti, uscendo allo scoperto. Senza mezzi termini, spiega e sottolinea che "se rimarrà, sarà compito dell'allenatore ridare carica a questi giocatori e arrivare con loro a fine stagione". Quella di un futuro coi Gunners è un'ipotesi, sebbene non sia l'unica. Il caso è aperto. Quattro giorni per risolverlo.