Torino-Inter, formazioni sorpresa: Zaza-Belotti e Lautaro-Icardi dal 1'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sorprese nelle formazioni di Torino e Inter. Gioca col 3-4-1-2, Luciano Spalletti, con la mediana che può diventare speculare rispetto a quella del Torino e dunque coi cinque a seconda della posizione di Joao Mario. Insieme del 1' ci sono Lautaro Martinez e Icardi, solo panchina per Nainggolan, Politano e per Perisic, non al top e nel pieno dei casi di mercato. Nei granata tandem Zaza-Belotti, panchina per Iago Falque. Ansaldi gioca da interno c'è pure Lukic titolare: panchina per Baselli.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi, Aina; Zaza, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Lyanco, Baselli, Falque, Edera, Berenguer, Moretti, Parigini, Bremer, Millico. Allenatore: Mazzarri

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Miranda; Dalbert, Vecino, Brozovic, Asamoah; Joao Mario; Lautaro Martinez, Icardi. A disposizione: Padelli, Gagliardini, Ranocchia, Nainggolan, Politano, Asamoah, Borja Valero, Perisic, Salcedo, Candreva. Allenatore: Spalletti