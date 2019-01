© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Entrato in campo, peraltro cambiando il piglio e l'atteggiamento di un'Inter in netta difficoltà, Matteo Politano è stato espulso all'86' dall'arbitro Maresca. Dopo un intervento di Ola Aina, che il direttore di gara ha valutato non falloso, l'ex Sassuolo è andato a protestare a muso duro con Maresca. Dopo uno scambio reiterato di battute, rosso diretto a Politano.