Torino, investimenti sulle fasce per il regno di Mazzarri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Torino a differenza di molte altre squadre di serie A, non ha il problema dell’allenatore. Proseguirà il regno di Walter Mazzarri, e ad un sovrano tattico di questa portata si cercherà di fornire un materiale di primo livello. Per questo motivo si cercherà di lavorare principalmente sulle corsie esterne, da sempre l’arma preferita del tecnico livornese e dei suoi sviluppi di gioco.

Ed allora ecco che tornano attuali le piste calde di cui da tempo si sente parlare. È Tuttosport a reinserire i nomi di Mario Rui e Manuel Lazzari nel novero degli obiettivi granata, con investimenti certamente di rilievo che ad ogni modo la guida tecnica di Mazzarri da’ garanzia di poter valorizzare nella miglior maniera possibile. La storia del tecnico di San Vincenzo parla chiaro, e racconta di come chi riveste quel ruolo nel suo 3-5-2 sia destinato a trarre inevitabile giovamento dai dettami tattici che lo contraddistinguono. Anche per questo motivo, se ci saranno sacrifici economici rilevanti, è facile presupporre che possano giungere su quel versante.