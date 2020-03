Torino, Izzo accende l’interesse: tra Italia e Premier

Il paradosso del Torino di oggi è quello di avere una squadra in caduta libera dal punto di vista dei risultati, ma giocatori appetiti in chiave mercato. Anche e soprattutto dalle big. È il caso di Armando Izzo che, come noto, gode della stima di Antonio Conte e per questo motivo continua ad essere avvicinato all’Inter in relazione alle mosse nerazzurre della prossima estate. Non solo Italia, però, tra le possibili squadre interessate al napoletano, visto che anche dalla Premier League non sono mancate le manifestazioni di interesse già in passato nei confronti del difensore. C’è un Torino da salvare, e poi un’estate da vivere da protagonista.