© foto di www.imagephotoagency.it

Il difensore del Torino, Armando Izzo, ha parlato a Sky Sport in vista della stracittadina contro la Juventus in programma per venerdì sera: "Il derby ha un significato molto bello, è sempre fantastico giocarlo. Dobbiamo affrontare la Juve senza paura, siamo in alto in classifica e se vogliamo fare grandi cose non dobbiamo avere timore. I bianconeri hanno tanti campioni ma dobbiamo crederci. Basta mettere quel pizzico di follia in più".