Torino, Izzo: "Chievo qui per fare la partita. Spero di farmi un regalo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Armando Izzo è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Torino-Chievo: "Nessun gol incassato nelle ultime cinque? Meglio non pensarci, preferisco non parlare di questo. Sappiamo tutti che il Chievo viene qui per fare la partita, dobbiamo pensare solo a vincere e avere fame. Spero di farmi un regalo oggi".