© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria contro l'Inter, il difensore del Torino Armando Izzo ha commentato così la partita ai canali ufficiali dei granata: "Ci meritiamo questi tre punti, in passato avevamo seminato tanto ma raccolto poco. Oggi invece abbiamo fatto un regalo ai nostri tifosi. Siamo solo all'inizio, ma dobbiamo pensare settimana per settimana. Ora dobbiamo cercare di essere più continui, ci servono una serie di risultati positivi per rendere più bella la classifica. Il mio gol? Lo dedico a mio padre che mi manca tanto. È un gol importante, ringrazio chi mi vuole bene e chi mi sta vicino".