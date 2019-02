© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'autore del primo gol granata Armando Izzo ha commentato così la vittoria ottenuta contro l'Atalanta: "Sono felicissimo, questo è un risultato importante. Sono contento anche per il mio gol, spero di farne il più possibile per aiutare la mia squadra a vincere. Questo, come tutti i miei gol, lo dedico a mio padre: se n'è andato via troppo presto e mi manca tanto.

La nostra forza penso che sia che difendiamo tutti da squadra, a partire dagli attaccanti. Credo che nessuna squadra voglia affrontarci, e questo è un nostro vantaggio.

La mia esultanza? È stata spontanea, spesso scherzo con i miei compagni nello spogliatoio e mi è venuto da festeggiare così".