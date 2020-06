Torino, Izzo e Nkoulou potenziali chiavi per arrivare a Nainggolan

Il Torino studia la strada per puntare a Radja Nainggolan in vista della prossima stagione e ne ha individuate due che potrebbero rendere possibile l'affare. La prima è quella che vedrebbe il club granata acquistare il Ninja in prestito con diritto di riscatto fissato a 10-11 milioni per evitare che i nerazzurri debbano far fronte a una minusvalenza, però con parziale pagamento dell'ingaggio sempre da parte di Suning. La seconda vedrebbe Cairo mettere sul piatto il cartellino di uno tra Izzo e Nkoulou con conguaglio per coprire una ridiscussione dello stipendio. Ragionamenti che arrivano in anticipo ma che permettono al Toro di iscriversi alla corsa al belga per tempo rispetto anche alle altre pretendenti. A riportarlo è Tuttosport.