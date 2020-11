Torino, Izzo lavora per il rientro: a Marco Giampaolo il compito di rigenerarlo

vedi letture

Armando Izzo vuole riprendersi il Torino aspettando gennaio. Come si legge sulle pagine di Tuttosport il centrale granata continua ad allenarsi a parte ma punta con decisione al rientro: da qui a gennaio farà di tutto per scalare le gerarchie e la sosta per le nazionali arriva al momento giusto. Dalla prossima settimana Giampaolo potrà di nuovo vederlo all'opera coi compagni. Dovrà resettare quanto fatto finora in maglia granata per tentare di riconquistare una credibilità calcistica indebolita dagli ultimi 15 mesi horror. A Giampaolo il compito di rigenerarlo, aspettando gennaio.