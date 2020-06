Torino, Izzo leader prima di un settembre di fuoco

La carica social è stata suonata in casa Torino da Armando Izzo. Il centrale difensivo è evidentemente uno dei punti di forza dei granata che affideranno al napoletano gran parte delle proprie speranze in fase difensiva in vista di un finale di campionato di fuoco. Un rush finale che potrebbe precedere un settembre ad alta tensione per l’ex genoano, che dopo avere sfiorato l’addio a gennaio non manca di catturare le attenzioni di numerosi top club anche in vista della prossima stagione. Su tutte l’Inter di Conte che gradirebbe poter contare su Izzo per andare a rimpolpare il pacchetto di centrali difensivi del futuro. Senza dimenticare i sempre presenti apprezzamenti dalla Premier League. Insomma un ventaglio di scelte ampio che non distrarrà però Izzo dai prossimi impegni granata: prima di pensare al futuro, l’obiettivo è quello di riconsegnare il sorriso ai tifosi del Torino.