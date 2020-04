Torino, Izzo potrebbe partire: Biraschi pronto a sostituirlo per la seconda volta

Il Torino punta deciso su Davide Biraschi, giocatore che per la seconda volta in carriera potrebbe sostituire Armando Izzo, questa volta in uscita dal club granata. Il difensore del Grifone è il nome che il club di Cairo avrebbe individuato nel caso in cui dovesse lasciar partire il centrale napoletano, che ha molte richieste anche da club di alta classifica. A riportarlo è Tuttosport.