Torino, Izzo può partire al termine della stagione. C'è l'Inter sull'ex Genoa

Secondo quanto riportato da Tuttosport in edicola questa mattina, quasi sicuramente Nkoulou e Izzo lasceranno il Torino al termine di questa stagione. I due centrali sono fra i nomi più gettonati fra i giocatori in partenza, con l'ex Genoa che rimane una soluzione particolarmente concreta per l'Inter, con i nerazzurri a caccia di un difensore affidabile per la prossima stagione.