Torino, Joao Mario verso lo Sporting: le situazioni da sbloccare

vedi letture

Non riesce a sbloccarsi il mercato del Torino. I granata sono attesi da un deadline day particolarmente impegnativo, giacché nessuna delle trattative nelle quali erano impegnati nelle ultime ore è arrivata alla fumata bianca. Joao Mario continua a rifiutare la distinzione granata, resta dunque in piedi l’ipotesi di un ritorno allo Sporting a patto che i Leoes alzino il contribuito all’ingaggio del portoghese come richiesto dall’Inter. Si lavora anche per Gaston Ramirez, con l’agente dell’uruguayano che sta assottigliando le divergenze economiche ancora pendenti tra le parti. Poi sarà tempo di trovare un attaccante in più: piace il talentoso brasiliano della Fluminense Marcos Paulo, per il quale è scattata un’offerta di prestito con obbligo di riscatto, mentre per Slimani ci sono difficoltà nel reperire una quadra. Dietro c’è da tenere monitorato l’assalto del Bologna a Lyanco.