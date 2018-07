Torino, Juan Jesus nel mirino: si lavora per convincerlo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Juan Jesus resta in orbita granata. L’amore per il brasiliano è storia vecchia, il pressing è un racconto contemporaneo: l'ex Inter è stato contattato anche di recente, lui preferirebbe avere una chance in Champions ma le diplomazie di Roma e Torino sono al lavoro per convincerlo. Lo rivela La Gazzetta dello Sport in edicola.