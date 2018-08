Torino, Juan Jesus obiettivo numero uno: Mazzarri lo aspetta

Il Milan è pronto a sfidare la Juventus per Milinkovic-Savic. Lo riporta stamattina il quotidiano La Stampa, che riprende l'indiscrezione lanciata ieri da Sportface.it: Leonardo starebbe puntando con decisione sul centrocampista della Lazio. Il direttore tecnico rossonero non ha mai...

Milan, blitz per Milinkovic-Savic: affare da 120 milioni

Carmignani: "Milan, che colpo Higuain. Napoli? Come l'anno scorso"

Italia under 17, parte il nuovo corso: i convocati

Calcio femminile, date e organici di Serie A, B e C

Oggi in TV, ICC: l'Inter sfida il Lione

Gianluca di Marzio: Il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Coppa Italia, le partite in programma oggi

Amichevoli squadre di club, le partite in programma

Napoli, ADL: "San Paolo sempre più cesso, il Comune come ce lo dà?"

Napoli, la probabile formazione per il Liverpool: due azzurri in dubbio

Napoli, per Ghoulam controllo a Villa Stuart il 9 agosto

Napoli, rifinitura in vista dei Reds. Personalizzato per Zielinski

Samp, problema per Quagliarella: out dopo 6 minuti contro il Watford

Fortuna Dusseldorf-Fiorentina, 1-1 in amichevole: gol viola di Montiel

Psg, Tuchel: "Felice per vittoria. Bella gara malgrado il caldo"

Walter Mazzarri attende l'ultimo rinforzo per la sua difesa e l'obiettivo numero uno è Juan Jesus . Secondo quanto riportato da Tuttosport il Torino proverà a chiudere per il difensore della Roma nelle ultime ore di mercato.

Fossi stato la Juventus non lo avrei ripreso

