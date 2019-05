Torino, Juan Jesus resta una pista da seguire

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il rapporto stretto con Walter Mazzarri, la possibilità di una nuova opportunità da protagonista assoluto. Anche per questi motivi tra gli obiettivi di mercato del Torino il profilo di Juan Jesus è tutt’altro che secondario, e soprattutto per queste considerazioni è facile ipotizzare che i granata tornino alla carica per il brasiliano della Roma nella prossima sessione di mercato. Del resto, gli anni di distanza dopo la comune esperienza all’Inter non hanno affievolito la stima reciproca tra l’attuale allenatore del Torino ed il centrale difensivo brasiliano, al punto da rinvigorire un link di mercato valido anche per l’estate che verrà. Juan Jesus ed il Torino, al netto delle scelte del prossimo allenatore della Roma (Giampaolo in pole) resta una pista da seguire.