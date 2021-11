Torino, Juric: "Ci è mancata qualità. Lo Spezia l'ha vinta con un eurogol"

Ivan Juric, tecnico del Torino, ai microfoni di Dazn, ha analizzato la sconfitta rimediata per 1-0 contro lo Spezia di Thiago Motta: "E’ stata una partita molto dura decisa da un eurogol. E’ stata una battaglia, ci è mancata qualità in avanti. E’ stata una partita testa e tosta, decisa da un episodio. Non posso essere soddisfatto. I ragazzi hanno dato però tutto e volevano poi riprenderla, ma non è bastato. Dobbiamo recuperare gli infortunati e la condizione di tanti giocatori come Belotti. Ci sono giornate così che dobbiamo accettare. Se ci manca personalità? No, non credo. E' sicuro che dobbiamo alzare la qualità e dobbiamo lavorarci. Ripeto, è stata una partita tosta, decisa poi da un eurogol. Abbiamo poi attaccato ma non siamo riusciti a segnare".