Allenamento pomeridiano per il Torino in preparazione al derby di domani sera contro la Juventus. Il tecnico Mazzarri ha fatto svolgere esercitazioni a tema e lavoro tattico. Iago Falque - riporta il report ufficiale del club - è uscito anzitempo per un problema muscolare alla coscia sinistra da valutare nei prossimi giorni, mentre Rincon ha seguito un programma personalizzato. Domani mattina sessione di rifinitura cui seguirà la comunicazione dei calciatori convocati per la partita contro i bianconeri.