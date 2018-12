Torino-Juve, il derby di Sirigu dura 20': out per infortunio, entra Ichazo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il derby di Salvatore Sirigu dura meno di venti minuti. Il portiere del Torino è infatti costretto a lasciare il campo: Sirigu ha subito un colpo alla schiena in un contatto con Emre Can, ha provato per qualche minuto a continuare a giocare ma ha dovuto alzare bandiera bianca. Al suo posto, dentro Salvador Ichazo.