Torino-Juve, Rincon: "Col lavoro ho guadagnato il rispetto dei tifosi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Diciamo che ho prestato anche il mio tempo alla Juventus, ho vinto un campionato e la Coppa italia, mi sono trovato bene". A parlare a DAZN, in vista del derby tra Torino e Juventus, è il doppio ex della sfida, Tomas Rincon: "Del resto fa parte del calcio. Dopo 6 mesi ho avuto la possibilità di venire al Torino e ho deciso subito. Ho cercato di rendere meno pesante questo passaggio, sia per me che per la gente".

L'iniziale diffidenza dei tifosi? "Sì, diciamo che all'inizio qualcosa c'era, poi col lavoro e la serietà mi sono un guadagnato il rispetto della gente. Noi ogni giro i diamo il massimo. Sono contento e ringrazio per questo affetto che ricevo".